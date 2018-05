Weyts: "We staan met De Lijn op een keerpunt. De nacht is altijd het donkerst net voor de zon opkomt" SVM

03 mei 2018

16u31

Bron: Belga 3 Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts staat De Lijn op een keerpunt. De N-VA-minister erkent dat de tevredenheidscijfers beter moeten, maar belooft beterschap. "Er is een reorganisatie die moet zorgen voor een nieuwe Lijn waarbij we met met minder belastinggeld en meer investeringen zorgen voor een betere dienstverlening", aldus Weyts. Maar volgens oppositiepartijen Groen en sp.a staan de uitspraken van Weyts haaks op de slechte resultaten van de tevredenheidsenquête.

Vorige week raakte via 'De Standaard' bekend dat de tevredenheid van de gebruikers van De Lijn nog nooit zo laag is geweest als in 2017. De reizigerstevredenheid zakte naar 64 procent, terwijl dat in 2015 en 2016 nog 71 procent was. Uit de enquête bleek ook dat slechts 44 procent van de reizigers tevreden is over de stiptheid van De Lijn.

"Niet tevreden"

"Ik ben niet tevreden met die tevredenheidscijfers", moest Weyts in het parlement toegeven. Maar de N-VA-minister gelooft dat De Lijn op "een keerpunt" staat. "De nacht is altijd het donkerst net voor de zon opkomt", klonk het in een poëtische bui.

De mobiliteitsminister schetste een beeld van de omslag die hij met De Lijn wil realiseren. Zo wil hij komaf maken met het "blinde aanbod en de "gratispolitiek", in de plaats moeten een hogere kostendekkingsgraad, meer investeringen (o.a. ook in doorstroming) en een reorganisatie van het bedrijf komen. Volgens minister Weyts is die "koerswijziging" ook absoluut noodzakelijk om De Lijn klaar te stomen voor de toekomst.

"Hoeveel blauwtjes moet u nog lopen?"

Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben bedenkingen en kritiek bij dat verhaal. Zo vinden Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) dat Weyts de "historisch lage tevredenheidscijfers" niet naast zich neer kan leggen. "Beschouw ze als een wake-upcall", aldus Rzoska. "U verhoogt de prijzen voor de reiziger, maar dan moet de dienstverlening volgen. En dat is niet het geval", meent Rzoska.

Vandenbroucke gaat een stapje verder in zijn kritiek. "De reiziger voelt zich bekocht. Hij betaalt fors meer voor het openbaar vervoer, maar krijgt minder dienstverlening. U probeert nu al vier jaar de Vlaming te verleiden om vaker het openbaar vervoer te gebruiken, maar hoeveel blauwtjes moet u nog lopen voor u begrijpt dat uw verleidingskunsten op een koude steen vallen? U kan deze historisch lage tevredenheidscijfers niet naast u neerleggen."