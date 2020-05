Weyts: “We gaan geen politie sturen als bezorgde ouders hun kind willen thuishouden” SVM

28 mei 2020

20u37

Bron: Belga 0 Er heerst enige ongerustheid over hoe de scholen hun verdere heropening moeten organiseren. Blijft het nog wel veilig, nu de regel van vier vierkante meter per kind in de basisschool vervalt? “Als ouders hun kind thuis willen houden, gaan we niet de politie of het leger op hen afsturen. We zullen wel met hen in dialoog treden”, verklaarde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het VTM Nieuws.



Vanaf dinsdag 2 juni mogen de kleuters weer naar school. Drie dagen later volgen alle leerlingen van de lagere school. De klas zelf vormt dan één bubbel, zonder afstandsregel. De klasbubbels mogen niet mengen. Spelen met kinderen uit andere leerjaren blijft verboden.

Nochtans werd enkele dagen geleden nog gehamerd op die vier vierkante meter per kind. Schooldirecties in het basisonderwijs waren volop voorbereidingen aan het treffen, gisteravond bleken die plots een maat voor niets te zijn. Weyts ontkent dat hij voor zijn beurt gesproken heeft.

“Inzichten evolueren”

“We hebben met het onderwijsveld beslissingen genomen op basis van de virologische inzichten op dat moment. Die inzichten evolueren echter: op grond van wetenschappelijke gegevens blijkt dat kinderen geen actieve verspreiders van het virus zijn. Als ze geen gevaar zijn voor elkaar, dan is die afstand van vier vierkante meter ook niet meer nodig. Tussen de kinderen en de leerkracht moet de afstand overigens wel gerespecteerd blijven.”

“Ik aanvaard alle kritiek. Excuses aan de leerkrachten en schooldirecties die intussen volop aan het werk waren, maar we willen nog zo veel mogelijk leerlingen naar school halen. Op deze manier maken we het net minder complex.”

“Mondmasker hoeft niet tijdens pauze”

De COC (de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen; nvdr) waarschuwt intussen dat leraars in het secundair het werk mogen weigeren als één leerling in hun klas geen mondkapje zou gebruiken. “Zij zijn natuurlijk bezorgd om de veiligheid van de leerkracht, ik ben dat ook”, antwoordt Weyts. “Maar moet je die leerlingen opleggen dat zij van 8.30 uur tot 15.30 uur een mondmasker moeten dragen? We voorzien dat dat bij pauzes niet moet. Ook voor leerlingen met bepaalde allergieën geldt een uitzondering. De regel is zo veel mogelijk een mondmasker dragen, maar zeven uur aan een stuk is wat veel.”

“Lang genoeg tussen vier muren”

Wat met ouders die uit bezorgdheid hun kinderen liever niet naar school wensen te sturen? “De kinderen hebben lang genoeg tussen vier muren gezeten, maar natuurlijk gaan we niet de politie of het leger op hen afsturen. We zullen wel in dialoog met hen treden. Het gaat natuurlijk over kinderen, ons dierbaarste goed. Rationele argumenten ketsen dan soms af. Bij de eerste heropstartfase kwam slechts 8 procent niet opdagen, dat is een vrij goed cijfer.”

En tot slot: mogen turnlessen opnieuw? “Ja, maar maak gebruik van het mooie weer. Doe het zo veel mogelijk in open lucht. In het secundair onderwijs moet wel de nodige afstand behouden blijven.”

Bekijk hier het integrale gesprek:



