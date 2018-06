Weyts vraagt onderzoek naar "verschrikkelijke en onuitlegbare" beslissing politie, GAIA hekelt "cowboymentaliteit" TT

21 juni 2018

14u12

Bron: Belga 1084 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vindt het doden van de ontsnapte leeuw in Planckendael "verschrikkelijk en onuitlegbaar". Hij vindt dat er een onderzoek moet komen naar de beslissing van de politie om het dier te doden. Ook d ierenrechtenorganisatie GAIA stelt zich grote vragen bij de dood van de ontsnapte leeuwin in dierenpark Planckendael.

"Ik snap dat het een moeilijke afweging is van de veiligheidsrisico's, maar ik begrijpt niet waarom er niet meer pogingen zijn ondernomen om het dier te verdoven", zegt Weyts aan Belga en op Facebook.

"Het was een beslissing van de politie en de politie alleen om het dier te doden. Wat mij betreft spreekt het voor zich dat niet alleen de ontsnapping onderzocht moet worden maar evenzeer de beslissing tot het doden van het dier".

Op de Facebookpagina van Planckendael regent het ondertussen negatieve recencies voor het park.

"Knoeiers aan het werk"

Ook dierenrechtenorganisatie GAIA stelt zich grote vragen. "GAIA wil dat er een onafhankelijk onderzoek gevoerd wordt naar hoe dit is kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is", zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

"Naar verluidt is het de politie die besliste de leeuwin dood te schieten. GAIA vraagt zich af waarom men niet meer geduld aan de dag kon leggen en niet meer pogingen heeft ondernomen om het dier zo nodig te kalmeren om haar dan doeltreffend te verdoven. Aangezien volgens het dierenpark de bezoekers in veiligheid gebracht waren, was er geen enkel veiligheidsrisico."

"Heeft de politie hier blijk gegeven van een cowboymentaliteit of heeft Planckendael dan geen noodplan om in dergelijke omstandigheden te voorkomen dat een ontsnapt dier er het leven bij inschiet?”, vraagt Vandenbosch zich nog af. “Het is al vaker gebeurd dat politiemensen wel weten hoe gepast te reageren op situaties met mensen, maar als het over dieren gaat dan grijpen ze al te snel naar de grove middelen. Hoe dan heb ik de indruk dat hier knoeiers aan het werk zijn geweest."