Weyts voorstander van versoepeling mondmaskerplicht, "maar kwaliteit onderwijs moet bewaakt blijven” SPS

13 september 2020

12u38

Bron: Belga 4 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is "de eerste" om de mondmaskerplicht op school te kunnen afschaffen. Maar de mondmaskers waren een deel van het volledige akkoord dat het mogelijk heeft gemaakt de scholen algemeen te kunnen openen. "Liever starten met mondmaskers, dan thuis zitten zonder mondmaskers", zei minister Weyts in De Zevende Dag op Eén.

In het secundair onderwijs is het dragen van mondmaskers verplicht. Er zijn uitzonderingen voorzien, zoals tijdens de speeltijden en tijdens het sporten. Niet iedereen is fan van die mondmaskerplicht. Sommige leerlingen klagen bijvoorbeeld over moeilijk ademen of dat ze moeilijk verstaanbaar zijn.

"Ik ben de eerste om die mondmaskerplicht te kunnen versoepelen", reageerde minister Weyts. "Maar ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen om akkoorden te sluiten." Die mondmaskerplicht maakte deel uit van een breed akkoord waardoor alle scholen in de gele kleurcode van start konden gaan.

De christelijke onderwijsvakbond stelde intussen voor een 'mondmaskerpauze' in te voeren, waarbij tussen twee lessen door een tiental minuten de mondmaskers afmogen. Minister Weyts zal dergelijke versoepelingen altijd met het onderwijsveld bespreken. Al merkte hij op de kwaliteit van het onderwijs en de lestijd te moeten bewaken. Zo stelde Weyts de vraag of het wel een goed idee is van een lesuur van 50 minuten nog 10 minuten af te knijpen.

De minister lijkt wel voorstander van een kortere quarantaineperiode. Daarbij kijkt hij naar de praktische gevolgen van de geldende duur. Bij een coronabesmetting moeten ook leerkrachten in quarantaine, met het risico dat klassen of scholen moeten sluiten omdat er te weinig leerkrachten beschikbaar zijn.

Lees ook:

Grote Coronastudie: meer dan helft leerlingen en ouders wil af van mondmaskers in klas

Na één week school al her en der klassen in quarantaine: “We gaan véél kinderen testen deze winter” (+)

Sciensano wil mondmaskerplicht op school herbekijken na kritiek artsen: “Eén uur les, en ze hebben hoofdpijn en zijn duizelig” (+)