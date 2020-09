Weyts: “Voor ons is dit grote finale, hier hebben we maanden naartoe gewerkt” SVM

01 september 2020

08u58

Bron: Belga 2 Vandaag gaan de poorten van de scholen opnieuw open voor alle 1,2 miljoen leerlingen. De coronacrisis zorgt voor een bijzondere start van het nieuwe schooljaar. Ook voor Ben Weyts (N-VA) zelf, die zijn ‘eerste schooldag’ als minister van Onderwijs meemaakt.



“Voor ons is dit een grote finale, we hebben hier maanden naartoe gewerkt”, verklaarde hij op het VTM Nieuws. “Ik was absoluut geen voorstander van de sluiting van de scholen op het toppunt van de crisis. Vervolgens heb ik hemel en aarde moeten bewegen om die scholen weer open te krijgen. Dat is nu gelukt, maar het is ook tot in de puntjes voorbereid. Als iemand nog een beetje twijfel heeft, ga dan naar de website onderwijs.vlaanderen.be. Daar staan draaiboeken voor alle mogelijke gevallen tot in het detail voorbereid. Ik denk dat dat geruststellend moet zijn voor ouders, leerkrachten en directies.”

Een school in Heverlee sluit volledig na enkele coronapositieve gevallen, in Diest worden enkel de leerkrachten in quarantaine gezet. Is dat niet verwarrend? “Absoluut niet, dat is een goede lokale aanpak. Je kan niet alles in regeltjes vatten, je gaat altijd moeten kijken met de experten en artsen van het agentschap Zorg en Gezondheid om te kijken welke oplossingen nodig zijn op korte termijn. Dat zal niet altijd hetzelfde zijn omdat de lokale situaties natuurlijk verschillen. Als een besmetting vastgesteld wordt, moet de hele school zeker niet altijd dicht. We moeten leren leven met Covid-19 zonder onze welvaart overboord te gooien.”

