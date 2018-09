Weyts verwerpt kritiek op beveiliging snelwegparkings: "Europese buitengrenzen zijn bron van probleem" TTR

04 september 2018

12u46

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verwerpt de kritiek van enkele burgemeesters op de beveiliging van snelwegparkings langs de E40. Die klagen dat zowel Weyts als federaal minister van Binnenlandse Zaken Jambon te weinig doen. Maar Weyts zegt dat hij "al het mogelijke" doet en wijst op vier miljoen euro investeringen. "De bron van het probleem is dat de Europese buitengrens dicht moet", klinkt het.

Gisteren was er overleg tussen de Vlaams-Brabantse burgemeesters en de kabinetten van Jambon en Weyts na enkele incidenten op snelwegparkings met transmigranten. Een overleg dat weinig heeft opgebracht, vinden ze. In 'De Standaard' spreekt burgemeester van Rotselaar Dirk Claes (CD&V) over "veel beloftes, weinig concreets". De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), omschrijft de vergadering als "teleurstellend" en "pijnlijk".

Maar Weyts zegt dat hij al vier miljoen euro heeft vrijgemaakt. "Op de E40 schakelen we private bewakingsagenten in, we zetten grote hekkens en camera's", klinkt het. "Het kan die transmigranten weinig schelen of ze gefilmd worden. We moeten zo snel mogelijk kunnen ingrijpen." Vandaag moeten de private firma's bij problemen nog steeds de federale politie contacteren. Wanneer die ter plaatse komt is het vaak te laat. "Wat is het alternatief? Dat we overal permanent politieagenten plaatsen? Dat kan niet."

Weyts ziet de Europese buitengrenzen als bron van het probleem. "We moeten de kraan dichtdraaien. En heel wat van die burgemeesters hebben hun hand op het kraantje", vindt Weyts. Die ziet politieke motieven in de kritiek. "Wie zijn voordeur laat open staan, moet niet klagen als er vreemden in de slaapkamer zijn. Ik snap de bezorgdheid van die burgemeesters, maar het zou beter zijn moesten ze helpen de voordeur te sluiten."