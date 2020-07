Weyts verbiedt handel in dieren met erfelijke aandoening NLA

28 juli 2020

12u24

Bron: Belga 36 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) legt een lijst aan met dieren die niet meer gekweekt of verkocht mogen worden omdat hun erfelijke aandoening voor gezondheidsproblemen zorgt. Vanaf 1 januari 2021 is de kweek of verkoop van die dieren verboden. “Dieren moeten niet lijden vanwege een menselijke modegril”, vindt Weyts.

In de handel vind je heel wat dieren met een onnatuurlijk uiterlijk. Ze werden gekweekt met genetische defecten die hen een bijzonder uitzicht, maar vaak ook veel gezondheidsproblemen geven. Die dieren worden bewust gekweekt met een genetisch defect omdat hun onnatuurlijke uiterlijk meer in de smaak zou vallen bij kopers.

‘Scottish Fold’

Een bekend voorbeeld is de 'Scottish Fold'-vouwoorkat, erg populair bij vloggers en beroemdheden zoals zangeres Taylor Swift. Met hun hangoortjes, platte snuit en grote ogen zien deze dieren er schattig uit. Maar de vouworen zijn veroorzaakt door een aandoening in het kraakbeen. Dit genetisch defect verspreidt zich over het volledige lichaam van het dier. Zo krijgt een vouwoorkat vaak last van de gewrichten en kampt het dier met ontstekingen en kreupelheid. Poten kunnen krom gaan staan. De aandoening is progressief en ongeneeslijk.

Verbod op kweken en verkopen

Minister Weyts gaat nu een lijst aanleggen met dieren die niet meer gekweekt of verkocht mogen worden omdat hun erfelijke aandoening voor te veel gezondheidsleed zorgt. Het zogenaamde Kennelbesluit, dat de voorwaarden rond de verkoop van dieren vastlegt, wordt daarvoor uitgebreid met extra verbodsbepalingen.

De 'Scottish Fold'-vouwoorkatten komen als eerste op de lijst met dieren die binnenkort niet meer gekweekt of verkocht mogen worden in Vlaanderen. Die beslissing komt er na een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en overleg met kattenverenigingen.

Op dit moment zijn er in Vlaanderen 25 kwekers die nog fokken met vouwoorkatten. Elk jaar worden er ongeveer 600 van deze dieren geboren en verhandeld.