Weyts verbaasd dat De Backer proefeiland Knokke schrapt: "Niets doen is geen optie. We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen" AV

15 augustus 2018

12u24

Bron: BELGA 6 Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) reageert vandaag verbaasd op de berichtgeving dat het proefeiland voor de kust van Knokke er voorlopig niet komt. Dat meldde staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) gisteren. Hij vraagt Weyts om met alternatieven te komen.

De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar de burgemeester van Knokke, Leopold Lippens, tekende tegen de aanleg verzet aan. Staatssecretaris De Backer meldde gisteren dan weer dat het eiland er op dit moment niet komt, omdat de voorwaarden van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) niet vervuld zijn.

In een reactie zegt Weyts dat het eiland een testcase is voor een van de alternatieven voor de bescherming van de kust. Weyts is verbaasd omdat onder meer burgemeester Lippens zich in het verleden positief uitliet over de aanleg van het eiland. Ook staatssecretaris De Backer was in 2016 mede-initiatiefnemer, zegt Weyts. "Het is dan ook verbazend dat de staatssecretaris nu plots verklaart dat het proefeiland als testcase voor één van de alternatieven uit het alternatievenonderzoek alvast geschrapt mag worden. Het zou niet beantwoorden aan de voorwaarden van het Marien Ruimtelijk Plan. Bizar, want het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan omschrijft enkel de zoekzone voor het proefeiland."

Niet-bestaande Marien Ruimtelijk Plan

Bovendien zou de Vlaamse regering ook nog geen advies geformuleerd hebben over het ontwerp van het MRP. Ook de federale regering heeft het nog niet goedgekeurd, vervolgt Weyts. Het MRP zit nog in openbaar onderzoek tot eind september en er is nog geen geen voorstel of vergunningsaanvraag ingediend voor het proefeiland. "Niettegenstaande dit alles weet de staatssecretaris nu blijkbaar reeds dat het nog niet bestaande proefeiland-plan niet beantwoordt aan het niet-bestaande Marien Ruimtelijk Plan", dixit Weyts.

"Als de initiatiefnemers en grote voorstanders van het proefeiland nog voor het alternatievenonderzoek hun staart intrekken, kunnen ze meteen ook duidelijk maken welk alternatief ze dan wél zien. Want niets doen is geen optie. We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen tegen heviger overstromingen dan destijds verwacht." De minister wacht nu het verdere verloop van de procedure af.

Reactie De Backer

De Backer zette vandaag de puntjes op de i: "Het MRP werd in eerste lezing goedgekeurd op de ministerraad. Voorwaarden, criteria en de noodzakelijkheid van wetenschappelijke onderbouwing werden duidelijk beschreven."

"Kustbescherming is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, van minister Weyts. Het is aan de collega-minister aan te tonen welke alternatieven er zijn én wat de beste oplossing is voor kustbescherming, binnen de voorwaarden opgelegd in het MRP van De Backer", voegt hij daar aan toe.

"We moeten, voor ons én voor toekomstige generaties, de beste oplossing vinden die bewoners, ondernemers en het toerisme van onze Belgische kust geen schade toebrengt. Tot die oplossingen moeten we doordacht komen, door constructief overleg én het consequent volgen van de beschreven procedures", aldus nog De Backer.