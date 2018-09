Weyts stelt busbanen van De Lijn ook open voor privébussen en taxi's bvb

17 september 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft vandaag naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit aangekondigd dat collectief vervoer zoals privébussen en taxi's gebruik mogen maken van de busbanen van De Lijn op gewestwegen. Samen met Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet zag minister Weyts een van de nieuwe kantoorbussen van Office On Wheels aankomen aan de VRT.

Tot nu toe waren de busbanen vooral voorbehouden voor de bussen van De Lijn, maar minister Weyts gaat die nu open stellen voor alle bussen en taxi's.

"De beste reclame voor het collectief vervoer is een bus die de hele file vol personenwagens ostentatief kan voorbijsteken via de busbaan", zegt Weyts.

De Lijn kreeg de afgelopen legislatuur een historisch hoog investeringsbudget, maar met deze maatregel krijgen nu de privébedrijven een duwtje in de rug.

Office On Wheels

Een tweede maatregel is dat de privébusbedrijven ook de mogelijkheid krijgen om verbindingen aan te leggen tussen centrumsteden, want daar was tot nog toe een verbod op. Dat wordt nu opgeheven. Het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid voorziet de mogelijkheden om voor zulke trajecten vergunningen uit te reiken aan private bedrijven.

Een van die nieuwe initiatieven is Office On Wheels. Met zijn negen kantoorbussen halen ze per bus 25 personen uit de file en dat terwijl deze in alle comfort al aan het werk beginnen. Er zijn vier lijnen naar Antwerpen, vier naar Brussel en ééntje naar Anderlecht. De bussen worden gehuurd via een samenwerkingsverband van een vijftiental bedrijven.