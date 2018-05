Weyts stelt Airbnb in gebreke omdat brandveiligheid panden niet te controleren valt IB

08 mei 2018

04u57

Bron: Belga 1 Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) is het beu dat Airbnb weigert om adressen te geven van panden die via het onlineplatform verhuurd worden. "Zo kunnen wij niet controleren of ze bijvoorbeeld brandveilig zijn." Daarom zal hij Airbnb in gebreke stellen. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

Met de ingebrekestelling neemt Weyts het voortouw in Europa. "We geven Airbnb de kans om uit de grijze zone te treden. Doen ze dat niet, dan is dit de eerste stap naar een proces", zegt de minister. Het agentschap Toerisme Vlaanderen straft Airbnb-panden die zich niet aan de regels houden.