Weyts: “Spijbelen is als een rood licht negeren, het mag niet”

17 oktober 2019

Bron: De Standaard 13 Kersvers Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil spijbelen - dus ook klimaatspijbelen - strenger aanpakken. “Spijbelen is als een rood licht negeren, het mag niet”, laat zijn woordvoerder optekenen aan De Standaard. Weyts’ voorgangster Hilde Crevits (CD&V) sprak in maart nog enigszins haar steun uit voor leerlingen die lessen skipten om deel te nemen aan de klimaatmarsen.

In het Vlaams regeerakkoord staat het zinnetje: “We voeren een actief beleid tegen alle vormen van spijbelen.” En volgens Weyts’ woordvoerder Michaël Devoldere behoort daar ook klimaatspijbelen toe. Weyts wil in de eerste plaats iets doen aan het luxeverzuim waarbij ouders de schoolvakantie rekken om vroeger op verlof te vertrekken. Maar ook klimaatspijbelaars vallen er onder. “Voor spijbelen is er nu eenmaal geen enkele goede reden. Spijbelen is als een rood licht negeren, het mag niet”, aldus de woordvoerder. Hoe Weyts dit concreet wil aanpakken, is nog niet geweten. Eerst moet zijn kabinet nog worden uitgebouwd, luidt het.



Toenmalig onderwijsminister Crevits liet in het voorjaar verstaan dat deelnemen aan een klimaatbetoging tijdens de schooluren kan, indien de mars is gekoppeld aan het pedagogische project. Het leidde tot flinke kritiek uit N-VA-hoek. Met Weyts aan het roer lijkt die ministeriële steun nu weg. De volgende ‘schoolstrike for a better future’ gaat normaal door op donderdag 24 oktober in Brussel.