Weyts schrapt 'te dure' gevaarlijke kruispunten van de lijst zonder ze aan te pakken IB

22 februari 2018

05u57

Bron: Belga 15 De lijst met zeer gevaarlijke 'zwarte' kruispunten in Vlaanderen wordt kleiner en kleiner. Maar dat betekent niet dat al die gevaarlijke kruispunten ook effectief zijn aangepakt. Sommige kruispunten blijken van de lijst gehaald zonder dat er structurele ingrepen zijn gebeurd. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Zo zou minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begin dit jaar een kruispunt in Hasselt van de lijst geschrapt hebben, omdat de onteigeningskosten te hoog opliepen. Ook in Oostende zou volgens sp.a iets gelijkaardig zijn gebeurd. Weyts liet aan Het Belang van Limburg weten dat in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer bekeken wordt welke beperkte ingrepen in Hasselt mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verouderde lijst

De Morgen schrijft dan weer dat de lijst van 22 zwarte verkeerspunten waarvoor Weyts extra middelen vrijmaakt, verouderd is. De lijst dateert al van 2002 en telde oorspronkelijk 809 gevaarlijke punten. Er zijn veel meer gevaarlijke punten in Vlaanderen dan 22, klinkt het in de krant, die verwijst naar recentere lijsten. De meeste van de 22 kruispunten uit 2002 komen daar zelfs niet meer op voor. Groen-parlementslid Björn Rzoska eist zo snel mogelijk een geactualiseerde lijst.