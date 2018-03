Weyts over verkeersongevallen: "Op schema om streefcijfers te halen" HA

06 maart 2018

11u56

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beklemtoont dat Vlaanderen op schema zit om de Vlaamse doelstellingen inzake verkeersslachtoffers te halen. Dat heeft hij gezegd op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Gent.

Vlaanderen heeft de ambitie geformuleerd om naar een halvering van het aantal verkeersdoden te gaan tegen 2020. Vandaag zitten we op een daling van 27 procent. "Het is een mooie dag voor de verkeersveiligheid op basis van deze cijfers", aldus de minister. "We zitten op schema."

Vanochtend twijfelde verkeersinstituut VIAS of België de doelstelling van maximaal 420 doden tegen 2020 nog kan halen. "Als België de doelstellingen niet haalt, is dat des te meer een oproep om de Vlaamse doelstellingen wel te halen", zei Weyts. Volgens de minister hebben de Vlaamse investeringen in verkeersveiligheid nooit zo hoog gelegen.

"We zitten op schema, maar de marginale kosten lopen op. Elke extra inspanning zal verhoudingsgewijs meer kosten dan voorheen. Maar we gaan door op de ingeslagen weg", aldus Weyts. De minister is tevreden met de geboekte vooruitgang. "In 2017 tekent Vlaanderen op 1 jaar een daling op van het aantal ongevallen met 10 procent. Ook het aantal dodelijke ongevallen met fietsers is met 22 procent gedaald in vergelijking met 2014", klonk het nog.

Verkeersslachtoffer Nikita Everaert (16)

Gisterenavond trokken nog honderden fietsers naar het kruispunt in Oostakker, waar Nikita Everaert in februari om het leven kwam nadat een vrachtwagen haar in Oostakker had aangereden. De 16-jarige fietser had alle verkeersregels gevolgd en er kwam veel kritiek omdat het punt al jarenlang bekend staat om haar onveilige inrichting.

Weyts onderzoekt waarom het zo lang duurt om de verkeersveiligheid op 22 historische zwarte kruispunten aan te pakken. Vaak zorgen vergunningen, overlegprocedures en onteigeningen voor tijdverlies. Door de vertraging in kaart te brengen wil de Vlaamse regering dat nodige infrastructuurwerken sneller tot resultaten komen.

De minister beloofde ook dat de Vlaamse regering elk jaar 340 kruispunten onder de loep neemt om ook met kleine maatregelen de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de inrichting van trajectcontroles op snelwegen en gewestwegen moet tot betere resultaten leiden en de lat wordt hoger gelegd voor de rijopleiding.