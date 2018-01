Weyts na protest tegen terugkommoment van 100 euro: "Laat het maar stormen. Enkele verkeersdoden minder, zijn me alle kritiek meer dan waard" TT

31 januari 2018

14u04

Bron: Belga, Facebook 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beseft dat het "niet populair" is om mensen die hun rijbewijs halen zes maanden later nog eens verplicht naar de rijles te sturen, die rond de 100 euro zal kosten, maar de regering "verdient er niet aan", benadrukt de N-VA'er. "We steken er zelfs aan toe."

Wie vanaf 1 juli zijn autorijbewijs haalt, moet zes maanden later verplicht terug naar de rijles. De cursus van 3,5 tot 4 uur zal wellicht bestaan uit een groepsgesprek en een rijvaardigheidscursus op een afgesloten terrein. Voor de prijs wordt gedacht aan 100 euro per chauffeur, al zeggen de rijscholen dat de werkelijke kost van een halve dag veel hoger ligt.

Minister Weyts beseft dat de maatregel misschien niet populair is, "maar we willen minder verkeersdoden", zegt hij. "We zien in de ongevalstatistieken dat net die groep, mensen die pas hun rijbewijs hebben, oververtegenwoordigd is".

Kostprijs beperkt tot 100 euro

Bovendien bleek de aanpak in het buitenland erg succesvol, zegt de minister.

Over de kostprijs wordt nog onderhandeld, maar momenteel wordt aan een bedrag van 100 euro gedacht. Weyts belooft tussen te komen in de kosten om de prijs tot dat bedrag te kunnen beperken. "Wie argumenteert dat “het allemaal dient om geld uit onze zakken te kloppen” is, heeft het dus nogal grondig verkeerd voor", zegt hij nog op Facebook.

Bovendien klopt het niet dat een rijbewijs halen in Vlaanderen duur is, zegt de minister. "In geval van een vrije begeleiding kom je dan aan ongeveer 175 euro voor het behalen van het rijbewijs, nog niet de prijs van een ticket voor Rock Werchter. We zijn bij de goedkoopste van Europa", zegt hij. Bovendien verdient de regering helemaal niets aan de maatregelen, benadrukt Weyts. "We steken er zelfs aan toe."

"Laat het maar stormen"

De minister wil de kritiek gerust op zich nemen, zegt hij nog. "Met ons Vlaams Verkeersveiligheidsplan konden we het aantal verkeersdoden in 2016 al verminderen met 15 procent. In de eerste negen maanden van 2017 daalde het aantal verkeersdoden met nóg eens 20 procent. In totaal 128 doden minder dan in 2014. In 2020 wil ik komen tot een halvering van de 400 verkeersdoden van 2014. Dat vergt soms onpopulaire maatregelen. Het zal me niet tegenhouden om ze te nemen. Soms moet je de verantwoordelijkheid gewoon nemen en plat in de wind gaan staan. Laat het maar stormen. Enkele verkeersdoden minder, zijn me alle kritiek meer dan waard."