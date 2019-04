Weyts na heisa rond kilometerheffing: “Men hoopte dat N-VA tegen de muur zou knallen” ADN

12 april 2019

14u11

Bron: Belga 0 "Men heeft gehoopt dat N-VA zich tegen de muur zou knallen. In zo'n spel wil ik absoluut niet meespelen." Dat zegt Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) in een overschouwing van de bewogen week rond de kilometerheffing. N-VA zal het project volgens hem niet op tafel leggen bij een volgende regeringsonderhandeling.

Ben Weyts heeft zich jarenlang uitgesproken als voorstander van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Hij zag zo'n heffing als een mogelijke hefboom in de strijd tegen de files. De invoering van de "budgetneutrale slimme kilometerheffing" staat ook met zoveel woorden in het klimaatbeleidsplan dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Kritiek

Maar de voorbije dagen en weken groeide er kritiek op de plannen. Vlaams Belang startte een protestcampagne met bumperstickers en ook PVDA lanceerde een petitie tegen de kilometertaks. Dinsdag liet Weyts weten dat N-VA het idee niet "door de strot van de Vlaming zou rammen".



Zijn partij is nu ook niet langer van plan het project op tafel te leggen bij een volgende coalitievorming. "Ik zie niemand meer rechtstaan. Zelfs sp.a houdt het nu ineens op 'wij zijn geen tegenstander'", aldus Weyts. "Als je het landschap een beetje aanschouwt, denk ik niet dat dit op de onderhandelingstafel terechtkomt."

Als het de bedoeling is om N-VA als lemmingen in een ravijn te laten springen, gaan we dat niet doen

“Rationeel debat onmogelijk”

"Elk rationeel debat is onmogelijk gemaakt", vindt de minister. "Men probeert dit dossier zodanig om te draaien dat het zogezegd ten kwade komt aan de N-VA. Dat wil ik tegen elke prijs vermijden. Vandaar dat ik mijn verantwoordelijkheid genomen heb en heb gezegd: 'In dat spel gaan we niet meespelen'. Als het de bedoeling is om N-VA als lemmingen in een ravijn te laten springen, gaan we dat niet doen.”

