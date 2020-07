Weyts: “Midden augustus beslissing over scholenstart 1 september maar we zijn voorbereid op alle mogelijke situaties” Matthias Van Den Bossche

24 juli 2020

14u35 4 Nu het aantal coronabesmettingen weer fors toeneemt, vrezen experten dat leerlingen vanaf 1 september niet voltijds school kunnen lopen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) plant nieuw overleg en hakt midden augustus de knoop door.

Volgens de minister hebben alle scholen een coronadraaiboek gekregen waarin alle scenario’s staan opgesomd. “We zijn voorbereid. Men hoeft zich geen zorgen te maken”, verklaarde hij aan de VRT-nieuwsdienst. “We hebben vooraf alles doorgesproken met de GEES-expertisegroep en het onderwijsveld. We weten in elke kleurcode welke maatregelen we moeten treffen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen naar de school kunnen komen en alles veilig verloopt.”

Nog even de betekenis van de kleurencodes op een rij (voor het middelbaar onderwijs): bij niveau geel worden alle leerjaren vier dagen per week verwacht op school. Een dag per week, in beginsel woensdagvoormiddag, wordt er dan afstandsonderwijs georganiseerd, waarbij de ene leerling bijgespijkerd kan worden en de andere leerlingen meer verdiepende leerstof krijgen.

Vanaf code oranje worden de lessen beperkt tot halve klassen, in een systeem van vijf dagen les - maar dan week om week. Bij code rood worden er nog meer beperkingen opgelegd.

“Maar de middelbare scholen zullen niet meer volledig sluiten, ook niet bij een tweede coronagolf”, zo klonk het nog einde juni op een persconferentie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

“Hopen op code geel”

“We hopen dat het schooljaar in september kan starten met code geel, maar we wachten het overleg af van de Vlaamse onderwijswereld half augustus om te zien welk scenario het wordt”, reageert Marijke Van Bogaert, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan Belga.

Eerder op de dag had professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) op Radio 1 gewaarschuwd dat de scholen niet zomaar openen op 1 september, als de coronacijfers blijven stijgen aan het huidige tempo.

In VTM NIEUWS plaatste ook virloog Marc Van Ranst vraagtekens in hoeverre de ventilatie in schoolgebouwen in staat is om de verspreiding van het virus te voorkomen. In moderne gebouwen is dat vaak voorzien, maar vele scholen zijn nog gehuisvest in oude gebouwen die niet de mogelijkheid voor ventilatie hebben, zo vreest Van Ranst.

Weyts wil vandaag nog niet speculeren over hoe de situatie zal evolueren. Hij verwacht dat op het ingeplande overleg van half augustus met de kennis van zaken van dat ogenblik een beslissing kan genomen worden over de gepaste kleurencode. En wat die ook moge zijn, de draaiboeken voor elk van die kleurencodes liggen klaar en zullen dan naargelang het geval kunnen worden uitgevoerd in de scholen.

Lees ook: Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Professor biostatistiek legt uit waar het is fout gelopen (+)