Weyts: "Meer dan ooit tevoren middelen voor verkeersveiligheid"

17u26

Bron: Belga Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt de opmerkingen van het Rekenhof over de uitgaven voor verkeersveiligheid "nogal merkwaardig". Het hof heeft kritiek op het feit dat er te weinig wordt uitgegeven, maar "normaal gezien doet men dat als je teveel geld uitgeeft", stelt Weyts in een reactie.

Volgens hem snijdt de kritiek ook geen hout. "Ik heb het Verkeersveiligheidsfonds eigenhandig opgericht in 2015 en heel sterk gespijsd, vandaag aan een tempo van minstens 30 miljoen euro per jaar. Al dat geld blijft ook in dat fonds zitten vermits het gaat om een zogenaamd rollend fonds, wat wil zeggen dat bedragen die in een jaar niet worden uitgegeven, eenvoudigweg in de daaropvolgende jaren kunnen worden uitgegeven".

Minister Weyts wijst erop dat grote infrastructuurwerken voor verkeersveiligheid eerst een ontwerp, dan een vergunning, onteigeningen en tot slot een openbare aanbesteding vereisen vooraleer je geld kan uitgeven. "Maar eerst moet je dus wel geld hébben voor verkeersveiligheid. En dat hebben we meer dan ooit tevoren", aldus de N-VA-excellentie.

Hij merkt ook op dat de regering helemaal niet beweert dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers alleen te danken zou zijn aan het Verkeersveiligheidsfonds. "Het gaat om een totaal Verkeersveiligheidsplan met onder meer snelheidsverlaging op gewestwegen, veel meer trajectcontroles, een grondige hervorming van de rijopleiding en sensibiliseringsacties", somt Ben Weyts op.