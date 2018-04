Weyts lanceert huisdiercampagne: "Bezint eer ge met dieren begint" TTR

04 april 2018

10u08

Bron: Belga 0 Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) lanceert een campagne om kandidaat-eigenaars van huisdieren bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. De campagne moet ervoor zorgen dat minder huisdieren in een asiel terechtkomen. "Dieren zijn geen zakken chips die je uit de rayon plukt in de supermarkt", zegt Weyts. "Bezint eer ge met dieren begint".

Het sensibiliserende luik van de campagne bestaat uit enkele filmpjes die digitaal gelanceerd worden. Het informatieve luik bestaat uit een reeks huisdierenfiches op de website www.huisdierinfo.be, waarin de noden van populaire huisdieren opgelijst staan.

"Elk jaar belanden er tienduizenden dieren in een asiel omdat de eigenaars niet meer voor hen willen of kunnen zorgen. Er zijn veel baasjes die een dier in huis halen in een impulsieve bui", zegt de minister. Na een tijdje zijn ze uitgekeken op het dier en zijn ze niet meer bereid om het dier de volledige zorg te geven.

"Jammer genoeg zijn er nog veel mensen die dieren als wegwerpproducten behandelen", zegt Weyts. "Kandidaat-eigenaars moeten zich goed bewust zijn van alle verantwoordelijkheden die ze samen met een dier in huis halen".