Weyts: "Jan Jambon zou goede minister-president zijn"

09 november 2018

08u13

Bron: Belga 5 "Jan Jambon zou een goede Vlaams minister-president zijn". Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in De Ochtend gezegd. "Geert Bourgeois zou de meest geschikte kandidaat zijn om zichzelf op te volgen als minister-president. Hij kan zijn palmares verdedigen en daarop voortbouwen. Maar er zijn ook andere figuren, zoals Jan Jambon, die geschikt zouden zijn. Hij heeft de omvang om de Vlaamse regering te leiden met een ambitieus project", aldus Weyts.

Volgens Weyts mag de huidige Vlaamse regering trots zijn op het afgelegde parcours. "We zijn erin geslaagd om de rekeningen op orde te zetten. De begroting is in evenwicht en er is een basis voor een mooie toekomst", aldus de N-VA-minister in het VRT-programma De Ochtend. Toch moet de volgende Vlaamse regering volgens hem "de lat hoger leggen". "Vlaanderen moet zich manifesteren als topregio en zich op alle niveaus gaan meten met andere Europese topregio's", klinkt het.

Wie moet die nieuwe Vlaamse regering dan gaan leiden? Huidig minister-president Geert Bourgeois wil nog niet in zijn kaarten laten kijken en maakt pas later bekend wat zijn toekomstplannen zijn. Volgens Weyts zou Bourgeois alvast "de meest geschikte kandidaat" zijn om zichzelf op te volgen. "Hij kan zijn palmares verdedigen en erop voortbouwen".

Maar - opvallend - Weyts schuift ook een tweede naam naar voor: Jan Jambon, huidig federaal vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Buiten Geert Bourgeois zou ook Jan Jambon een geknipte minister-president zijn, meent Weyts. "Iemand als Jan Jambon zou dat goed doen", zegt hij. "Hij heeft de envergure, de omvang om de Vlaamse regering te leiden met een ambitieus project".

Carrièreplanning

“Dat is een mooi compliment, maar niet aan de orde. Vlaanderen heeft een uitstekend minister-president”, zo reageert Jambon via zijn woordvoerder. “Er is voor ons ook nog te veel werk op de federale plank om met carrièreplanning bezig te zijn”, klinkt het.

De partij zelf reageert niet op de ‘namedropping’ van Weyts. “Dat zal te gepasten tijde allemaal intern besproken worden”, zegt de partijwoordvoerder. De naam van Jambon valt ook niet helemaal uit de lucht. Zo liet bijvoorbeeld Bourgeois zelf de naam van Jambon al eens vallen, net als die van voorzitter Bart De Wever.

Weyts kwam in zijn interview ook terug op de 'gouverneurssaga' van de voorbije weken. Coalitiepartners N-VA en Open Vld gingen zwaar in de clinch over de benoeming van een nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen. Weyts doet die ruzie af als "een valse noot in een verder mooi muziekstuk". "Een gouverneurspostje is een detail in een positiever ruimer verhaal. Het zou al te idioot zijn om voor een gouverneurspostje de andere werkzaamheden van de regering te laten verlammen", aldus Weyts.