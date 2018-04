Weyts is getouwtrek met Airbnb beu en dreigt met rechtszaak: "Ze moeten Vlaamse regels volgen" TK

06 april 2018

08u10

Bron: NB 0 Minister van Toerisme Ben Weyts is de attitude van Airbnb helemaal zat. De organisatie weigert consequent om gegevens van verhuurders door te geven, waardoor Toerisme Vlaanderen geen controles kan uitvoeren. Weyts dreigt met hoge boetes en een rechtszaak.

Wie zijn huis of appartement wil verhuren, moet daarvoor aan enkele voorwaarden voldoen. Er moet een brandveiligheidsattest zijn, een plan met nooduitgangen en brandinstructies (in vier talen) en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Die zaken worden gecontroleerd door Toerisme Vlaanderen aan de hand van steekproeven. Behalve bij Airbnb, want dat bedrijf wil de gegevens van de verhuurders niet delen met de overheid. "Dat kan alleen als er een geldig juridisch verzoek komt", klinkt het daar.

In de praktijk zijn er dus amper controles, geeft Weyts toe. "Sinds vorig jaar gaan controleurs alleen langs als er een klacht is, of bij 'twijfel'. "In totaal zijn al zo’n twintig controles uitgevoerd." Een peulschil als je weet dat zo'n 6.000 Vlamingen een pand aanbieden op Airbnb.

Weyts is de attitude van het bedrijf nu helemaal beu. "We staan op een kruispunt", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ofwel kantelt Airbnb volledig naar de witte zone, ofwel naar de zwarte. Ik ga de druk verhogen en alle juridische inspanningen leveren om te zorgen dat ze de Vlaamse regels volgen. Als ze blijven weigeren, kunnen we administratieve boetes opleggen tot 25.000 euro, maar we kunnen ook nog veel verder gaan. Ik hoop dat Airbnb beseft dat er veel op het spel staat."