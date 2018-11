Weyts investeert in systeem om welzijn van legkippen te monitoren IB

25 november 2018

05u58

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts investeert 800.000 euro in de ontwikkeling van een monitoringssysteem dat het welzijn van legkippen evalueert. Het systeem maakt het mogelijk om pluimveebedrijven met elkaar te vergelijken.

"De sterke bedrijven stimuleren de zwakkeren en het globale niveau van het kippenwelzijn gaat naar omhoog", zegt de minister in een mededeling. "Dierenwelzijnsproblemen binnen pluimveebedrijven zijn niet altijd makkelijk te detecteren", zegt minister Weyts. Onder meer door de praktische organisatie van een pluimveebedrijf en de grote aantallen legkippen binnen één bedrijf, blijven bepaalde fenomenen soms onopgemerkt.

Monitoringsysteem

De Vlaamse minister gaat nu 800.000 euro investeren in de ontwikkeling van een monitoringsysteem dat het welzijn van legkippen evalueert. Alle kippen worden onderzocht: of ze nu uit vrije uitloop of uit kooikweek komen. Het systeem moet die onopgemerkte problemen detecteren. Verschillende pluimveebedrijven worden met elkaar vergeleken: zo stimuleren de sterke bedrijven de zwakkere bedrijven, zegt de Vlaams minister.

"We hopen dat we met dit monitoringsysteem een wetenschappelijk instrument in handen krijgen om pluimveebedrijven en transporteurs te belonen of te bestraffen", zegt Weyts. "In het buitenland is al bewezen dat zo'n aanpak vruchten afwerpt. Ik heb de opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen dat al op korte termijn opgezet kan worden. Sommigen zullen dit belachelijk vinden, maar ik vind dat we al het mogelijke moeten doen om het welzijn te verbeteren van élk dier, of het nu gaat om honden of kippen.”