Weyts investeert 12,3 miljoen euro in energiebesparing op 123 scholen

24 oktober 2019

17u04

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 12,3 miljoen euro in energiebesparende projecten in 123 scholen. Het gaat onder meer om isolatie, hoogrendementsglas en hoogrendementsketels.

Door de investering kan 3.688 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden worden en dalen de werkingskosten voor de scholen. "We besparen op de uitstoot én de energiefactuur van onze scholen", zegt Weyts.

Renderen

Investeringen in energiebesparende maatregelen renderen volgens Weyts twee keer. "Ze zijn goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van onze scholen", klinkt het.





De scholen komen zowel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs als het stedelijk onderwijs van Antwerpen en Gent.

Het gaat om 32 scholen in West-Vlaanderen, 24 in Oost-Vlaanderen, 40 in de provincie Antwerpen, 11 in Vlaams-Brabant, 12 in Limburg en 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.