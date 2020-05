Weyts: “In mum van tijd vind ik drie oplossingen voor katje Lee, waarom moet deze zaak zo op de spits gedreven worden?” SVM

29 mei 2020

18u00

Bron: Belga 13 Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) spreekt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tegen wanneer het zegt dat een quarantaine voor het katje Lee onmogelijk is. "Voor dit dier heb ik in een mum van tijd drie concrete quarantainemogelijkheden gevonden", zegt hij in een reactie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De minister neemt naar eigen zeggen een genuanceerde houding aan in het debat en kijkt verder dan dit ene katje. "Er worden jaarlijks een honderdtal dieren onderschept vanwege de overtreding van de rabiësregels. Voor de overtreders mag daar een straf op volgen, want de rabiësregels aan je laars lappen is levensgevaarlijk voor mens én dier. Voor de dieren in kwestie moet de Europese verordening over het verkeer van gezelschapsdieren gevolgd worden: stuur het dier terug of steek het in quarantaine. Alleen als beide opties onmogelijk zijn, kan je opteren voor euthanasie.”

“Veilige oplossingen voorhanden”

De minister meent echter dat het in België een structureel verankerde praktijk lijkt om standaard het dier te laten inslapen. Terwijl er volgens hem wel degelijk quarantainemogelijkheden zijn. "Voor dit dier heb ik in een mum van tijd drie concrete quarantainemogelijkheden gevonden: het Brussels Airport Animal Care and Inspection Center, het Departement Microbiologie, Immunologie en Transplantatie van de KU Leuven en een erkende quarantaine-inrichting in Nederland. Dit zijn oplossingen die de terechte bezorgdheid rond volksgezondheid koppelen aan dierenwelzijn. Ik begrijp niet waarom de zaak zo op de spits moet worden gedreven, terwijl er veilige en verstandige oplossingen voorhanden zijn", zegt Weyts.

“Niet goed voor welzijn”

Het FAVV liet eerder al weten dat het katje Lee een dier met hoog risico is en dat de quarantaine bijzonder strikt zou moeten verlopen. "Dit betekent dat het diertje in quarantaine gaat bij een goedgekeurde instelling waar een bevoegd persoon met beschermingskledij zich ontfermt over het diertje. Zo'n erkende instelling bestaat in België niet. Bovendien is een strikte quarantaine allesbehalve goed voor het welzijn van het beestje."

“Te groot gevaar”

Het FAVV had bovendien een aanvraag ingediend om de kat over te brengen naar een quarantainecentrum in Nederland, maar die werd officieel afgewezen. "De Nederlandse autoriteiten stelden vast dat er een te groot gevaar is voor de dieren- en volksgezondheid. Het dier voldeed bovendien niet aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in een Europese verordening (omtrent niet-commercieel verkeer van katten tussen lidstaten; nvdr). Ook deze piste heeft het FAVV moeten verlaten." Volgens het FAVV is het laten inslapen van het katje Lee de enige optie die momenteel overblijft.

Lees ook: Lot van katje Lee ligt nu in handen van Antwerpse rechter: “Een kerngezond dier platspuiten? Vanwaar die verbetenheid?” (+)