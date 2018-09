Weyts in de clinch met burgemeester Oudenburg over sluiten snelwegparking: "Een foert-mentaliteit" Redactie

20 september 2018

08u01

Bron: Radio 1/'De Ochtend' 0 Ook de burgemeester van Oudenburg Peter Velle (CD&V) besluit een snelwegparking in zijn gemeente te sluiten wegens de problematiek met transitmigranten. Maar met die beslissing is minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) niet gediend. "De man is op zoek naar een verkiezingsthema."

Volgens Weyts is er geen reden om de snelwegparking, die nog niet officieel geopend werd, al te sluiten. "De parking kreeg een prikkeldraad als afsluiting en er is een permanentie", klonk het in De Ochtend op Radio 1. Burgemeester Velle vindt die maatregelen echter ontoereikend en blijft vasthouden aan zijn beslissing.



"Dat getuigt niet van behoorlijk bestuur", haalt Weyts nu uit, die Velle beschuldigt van politieke spelletjes met de verkiezingen in het achterhoofd. "Er werden honderdduizenden euro's geïnvesteerd in de parking en hij geeft het zelfs geen kans." Velle blijft er in een reactie in De Ochtend echter bij dat de veiligheidsmaatregelen ruim onvoldoende zijn. "Een foert-mentaliteit", aldus Weyts.

