Weyts: “Heropening scholen moet veilig en haalbaar zijn” NLA

25 april 2020

15u31

Bron: VTM Nieuws 0 Op 18 mei zullen de scholen mondjesmaat weer heropenen. Dat leidde tot kritiek bij de vereniging van schooldirecteurs omdat zij dat niet georganiseerd zouden krijgen. “De heropening moet veilig en haalbaar kunnen gebeuren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) daarover in VTM Nieuws.



“We hebben de scholen een draaiboek toegestuurd waarin uitgelegd hoe de scholen zullen heropenen”, aldus Weyts. “Dat moet veilig zijn en haalbaar.” Op 15 mei kunnen de scholen al een proefdag draaien en na het weekend evalueren. Na het Hemelvaartweekend volgt er een tweede evaluatiemoment.

Veiligheid en haalbaarheid primeren, dat benadrukt de minister. Ook als zou blijken dat het tot onveilige of chaotische toestanden zou leiden.

“Milde evaluatie van nieuwe leerstof nuttig”

Sommige scholen hebben besloten om geen examens af te nemen. Dat begrijpt Weyts. “Dat is de autonomie van de scholen. Maar bij nieuwe leerstof is het wel nuttig om op het einde een milde evaluatie te hebben om eventuele leerachterstand bij leerlingen vast te stellen”, zegt hij. “Daar kunnen scholen op emanciperen door bijvoorbeeld extra taken te voorzien of bij de zomerscholen.”