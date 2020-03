Weyts: "Gelukkig hebben we de scholen wél opengehouden” kg

19 maart 2020

10u02

Bron: Belga 14 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nuanceert dat de politiek het advies van de wetenschappelijke experten niet zou hebben gevolgd met betrekking tot het openhouden van de scholen. Volgens viroloog Marc Van Ranst hadden hij en zijn collega's aanbevolen de scholen open te houden, zodat kinderen kunnen bijdragen aan de groepsimmuniteit, maar volgden de politici hem daar niet in. Dat zegt hij in een interview met deze krant . "Gelukkig hebben we de scholen wél opengehouden, net op advies van de virologen", zegt Weyts.

"Kinderen die besmet raken, worden over het algemeen niet zo ziek als volwassenen. Maar ze krijgen wel antistoffen, en zijn dus voor een paar jaar veilig tegen het virus", aldus Van Ranst. Hij betreurt dat de politici had expertenadvies niet hebben gevolgd.

Vlaams minister Weyts nuanceert dat. In De Ochtend op Radio 1 wees hij erop dat de scholen niet gesloten werden, maar dat enkel de lessen opgeschort zijn. "Gelukkig hebben we de scholen wél opengehouden, net op advies van de virologen", aldus Weyts.

“Discussie tussen Vlamingen en Franstaligen”

De minister geeft toe dat in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad over de maatregel een discussie ontstaan was, "zoals wel vaker tussen Vlamingen en Franstaligen".

"Met de Vlaamse regering volgden wij steeds dezelfde lijn: het gaat om een gezondheidscrisis en dat moet je het advies van de experten volgen. Maar aan Franstalige kant zag men dat wel even anders. Toen (president Emmanuel) Macron besloten had de scholen in Frankrijk te sluiten, wilden de Franstaligen dat voorbeeld volgen. Maar vanuit de Vlaamse regering zeiden we 'neen, we staan aan de kant van de virologen'." Uiteindelijk kwam een compromis uit de bus.

Nieuwe richtlijnen

Gisterenavond kregen de Vlaamse scholen nieuwe richtlijnen. De lessen blijven geschorst en scholen en internaten moeten opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Zieke kinderen moeten sowieso thuisblijven. Maar concreet wordt nu aan de scholen gevraagd om opvang te voorzien voor drie groepen van gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuis werken, moeten hun kind thuis opvangen.

