Weyts: "Fietsbrug over Brusselse ring in oktober 2020 klaar" bvb

18 juni 2018

14u12

Bron: Belga 0 Als alles volgens plan verloopt, zal de geplande fietsbrug over de Brusselse ring in Diegem op het tracé van de fietssnelweg F3 Leuven-Brussel in oktober 2020 in gebruik kunnen genomen worden. Dat meldt Jeroen Tiebout, woordvoerder van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V) uitte vandaag nog kritiek op het feit dat de bouw van deze brug te lang aansleept.

Weyts maakte gisteren bekend dat de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant 2,6 miljoen euro uittrekken om op het grondgebied van Kortenberg drie omleidingen op deze fietssnelweg Leuven-Brussel weg te werken. Omdat fietsers op die manier gewoon verder langs de spoorweg zullen kunnen blijven fietsen, zal het tracé van deze fietssnelweg hierdoor 800m kunnen ingekort worden.

Om de Brusselse ring te kruisen, moeten fietsers op dit ogenblik een hele omweg maken. Volgens Jeroen Tiebout werd op 4 juni de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de fietsbrug ingediend en plant de administratie de aanbesteding van het dossier na de zomermaanden. "Als alles goed gaat, kunnen we in het voorjaar van 2019 de schop in de grond steken. De oplevering is in dat geval voorzien in oktober 2020", aldus Tiebout.

Weyts raamde vorig jaar in antwoord op een schriftelijke vraag de kost voor deze werken op 13,3 miljoen euro. In deze kost zijn naast de fietsbrug over de ring ook de realisatie inbegrepen van drie nieuwe fietsbruggen over gemeentewegen, de doorgang onder de A201 en nog enkele kleinere werken. Vlaanderen betaalt 8,3 miljoen euro en de provincie Vlaams-Brabant 4,9 miljoen euro.