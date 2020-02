Weyts: “Een minister heeft een wagen met enige standing nodig, geen Toyota ‘Corollo‘” mvdb

20 februari 2020

13u07 52 Het is in het Vlaams Parlement tot een pittige discussie gekomen over het wagenpark van de Vlaamse regering waarbij minister Ben Weyts (N-VA) verdedigde waarom hij een auto met “een enige standing” nodig heeft en geen “Toyota Corollo (sic)”. De minister van Onderwijs smoorde de discussie enigszins met een verwijzing naar de persoonlijke trein van Noord-Koreaans dictator Kim Jong-Un.

PVDA-fractievoorzitter Jos D’Haese hekelde de dure geleasede dienstauto’s van de negen ministers en hun niet 25, maar 34 voertuigen tellend wagenpark. Hij stelde hierover een parlementaire vraag aan minister-president Jan Jambon (N-VA). Deze was woensdagmiddag verhinderd, waardoor zijn partijgenoot, tevens oud-minister van Mobiliteit Weyts, het antwoord gaf.

De maandelijkse leasingprijs van enkele ministeriële auto’s benadert 2.500 euro (belastinggeld). “Realiseert u zich dat het grootste deel van de Vlamingen niet eens zoveel verdient op een maand als wat jullie gebruiken voor de leasingprijs van jullie dienstwagens? Dat is toch niet normaal?”, wierp D’Haese Weyts toe. De twintiger werd hiervoor op de vingers getikt door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, want zijn vooraf ingediende vraag oogde helemaal anders.

“PVDA-tactiek: beetje verdraaien, beetje valsspelen”

Een gepikeerde Weyts trad haar bij en veroordeelde “deze PVDA-tactiek van een beetje verdraaien en een beetje valsspelen.” De N-VA’er wees erop dat het wagenpark van de Vlaamse overheid en het aantal kabinetswagens respectievelijk met 8,5 en zeven procent is verminderd. “U schildert ons af als profiteurs, als decadente potverteerders. U doet uitschijnen alsof wij allemaal meerdere wagens hebben. Het gaat natuurlijk over wagens voor het kabinet. Een minister heeft maar één wagen. Stop met de waarheid te verdraaien.”

Weyts repliceerde verder: “U kunt zeggen dat dat luxewagens zijn. Volledig mee eens. Maar ik denk dat je als minister, die in contact treedt met regeringsleiders, staatshoofden en top-CEO’s, toch nog ‘enige standing’ mag hebben. (Weyts zelf rijdt met een geleasede BMW 530i Touring, zijn kabinet beschikt over een geleasede Jaguar I-Pace, red.)

“Wij zouden met een Toyota Corollo (sic) kunnen rijden of met de bus of met de trein komen. Dat zou kunnen. Uw groot inspirerend voorbeeld, de staatsleider van Noord-Korea, komt met de trein. Dat is zijn eigen trein. Hij heeft zelf een trein. Dat vind ik geen inspirerend voorbeeld. Ik heb dus van u geen lessen te leren”. Die laatste uithaal smoorde de discussie enigszins en zorgde voor applaus bij de meerderheid en het Vlaams Belang.

De minister wiens thuisgemeente Beersel over een station beschikt met elk uur meerdere treinen van en naar de hoofdstad, voelt zich dus niet geroepen om de wagen thuis te laten. Is een dictator als Kim Jong-Un erbij halen niet treinreizigers schofferen? Zover wil TreinTramBus-woordvoerder Peter Thoelen niet gaan, maar het toont volgens hem “wel treffend aan, hoe de huidige Vlaamse regering naar openbaar vervoer kijkt. De regering-Jambon beschouwt het openbaar vervoer louter als vervoer waarmee de massa naar school en werk gaat. Dat staat ook zo in de regeringsverklaring. Zo komen we natuurlijk nooit tot een standingvol openbaar vervoer.”

De Toyota-uitspraak zorgt voor een pak tweets

Oké, ik zal het maar toegeven.

Ik rijd met een Toyota.

Geen ‘Corollo’, maar toch.



Aangezien iedereen de olifant in de kamer lijkt te ontwijken, laat me Ben Weyts even gerust stellen: ook Toyota rijders kunnen een uitstekend sexleven hebben. pic.twitter.com/uEaQiIURpv Truus De Wilde(@ GeenExcuusTruus) link

Nu begrijp ik waarom ik geen carrière maakte. Ik had een #toyota! #vlareg #weyts @BenWeyts Gus Flater(@ FlaterGus) link

@BenWeyts, wat is er mis met mijn Toyota Hilux AT35? #dtv@arctictrucks pic.twitter.com/WLpJFr6H5q Peter VYNCKE(@ P_VYNCKE) link

Ik vraag me af of @ToyotaNL @BenWeyts een proces zal aandoen. Beweren dat een #toyota niet gezien mag worden als staatsvoertuig lijkt me een brug te ver.



Vermoedelijk krijgt #toyota ook geen kans bij aanbestedingen. Ook dat lijkt me voer voor een advocaat. TOYOTA is prachtwagen Gus Flater(@ FlaterGus) link

Een Toyota of het openbaar vervoer zijn te min voor minister Weyts, want "Als minister mag je toch enige standing hebben". Idd, stel je eens voor dat je je tussen het 'gewone volk' begeeft; je weet wel, de mensen die bij de verkiezingen jouw bolletje inkleuren. #wereldvreemd Nick Van den Bossche(@ VdBossche_Nick) link

Toyota Corolla toont genoeg standing voor meneer Weyts pic.twitter.com/jVzK51M3Cn Daydreamers25 ☭(@ daydreamers25) link