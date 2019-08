Weyts: "Coalitiekeuze ligt nog niet in definitieve plooi" ttr

05 augustus 2019

08u38

Bron: belga 2 binnenland De N-VA heeft nog niet beslist met welke coalitiepartners ze in Vlaanderen in zee wil. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in ‘De Ochtend’ op Radio 1. "We zitten wat betreft coalitiekeuze zeker nog niet in een finale definitieve plooi. Vandaar dat er deze week nog wat contacten zullen plaatsvinden", klonk het. "Mogelijk krijgen we deze week een doorbraak, maar discretie is geboden."

Het bleef ook afgelopen weekend wachten op een doorbraak in de Vlaamse regeringsvorming. Nadat formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week met de onderhandelaars van CD&V, sp.a, Open Vld en Vlaams Belang samen zat, gonsde het van de geruchten dat er snel knopen zouden worden doorgehakt, maar dat gebeurde tot nog toe niet.

"Mogelijk krijgen we deze week een doorbraak in de Vlaamse regeringsonderhandelingen", zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in ‘De Ochtend’. "Maar discretie is geboden".

Volgens Weyts heeft zijn partij nog geen definitieve coalitiekeuze gemaakt. “We zitten wat dat betreft zeker nog niet in een finale plooi”, klonk het. “Vandaar dat er nog wat contacten zullen plaatsvinden deze week alleszins. Er zijn diverse zaken die nog lopen, ik ga ervan uit dat de formateur deze week ook nog heel intens verder werkt aan die contacten en ervoor zorgt dat dat zo snel mogelijk gefinaliseerd wordt.”

Vlaams minister-president

Ook over de toekomstige Vlaams minister-president wilde Weyts niets lossen. Voorzitter De Wever was voor de verkiezingen expliciet kandidaat, maar ook de naam van voormalig vicepremier Jan Jambon circuleert.

"We hebben veel sterke kandidaten die dat mandaat kunnen invullen", bleef Weyts op de vlakte. "Jan Jambon zou een goede minister-president zijn, net zoals we nog andere kandidaten in de rangen hebben die dat kwaliteitsvol zouden kunnen invullen.”

Gesprekken

Na het gesprek met Vlaams Belang vorige week voerde onder meer voorzitter Tom Van Grieken de druk op Bart De Wever nog op. Als de N-VA-voorzitter de verkiezingsuitslag respecteert, dan kiest hij voor een coalitie met Vlaams Belang, vinden Van Grieken en co. Feit is wel dat Vlaams Belang en N-VA samen geen meerderheid hebben en dus noodgedwongen op zoek moeten naar een derde partner. Open Vld, CD&V en sp.a hebben allemaal al verschillende keren aangegeven niet met extreemrechts in zee te willen gaan. Na de ontmoeting van vorige week is er ook nog geen nieuw contact met N-VA geweest, bevestigt een Vlaams Belang-onderhandelaar.

De voortzetting van de huidige Zweedse coalitie met CD&V en Open Vld heeft dan weer wel een relatief comfortabele meerderheid in het parlement, van 70 op 124 zetels, maar N-VA zou ook de Bourgondische optie overwegen, waarbij CD&V wordt ingeruild voor sp.a. Die coalitie is een afspiegeling van De Wevers eigen bestuursploeg in Antwerpen en zou ook federaal deuren kunnen openen voor een regering met MR en PS aan Franstalige kant, maar heeft een erg nipte meerderheid van 64 zitjes. Ook een coalitie met N-VA, CD&V en sp.a heeft een meerderheid, van 67 zetels.