Weyts bindt strijd aan met Airbnb en legt platform boete op: "Slechts een eerste stap" lva

11 augustus 2018

04u41

Bron: Belga 0 Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legt verhuurplatform Airbnb een boete op, omdat het weigert gegevens van Vlaamse verhuurders over te maken aan de inspectiediensten. De hoogte van de boete wordt begin volgende week bepaald, maar kan maximaal 25.000 euro bedragen.

"Het is een eerste stap, want als Airbnb niet toegeeft, laten we het hier niet bij", zegt Weyts zaterdag in De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

De inspectiediensten hebben de gegevens van Vlaamse Airbnb-verhuurders ­nodig om bijvoorbeeld te kunnen controleren op brandveiligheid. Weyts stelde het Amerikaanse internetbedrijf daarvoor enkele maanden geleden in ge­breke. "De enige reactie van het bedrijf was van hun ­advocaat, die trachtte aan te voeren dat het daartoe niet verplicht was."

Weyts beklemtoont dat de verplichtingen die Vlaanderen oplegt aan hotels en andere toeristische bedrijven, ook gelden voor verhuurders op Airbnb.