Wevelgemse vrouw (24) riskeert 37 maanden cel voor contact met IS-verdachten SVM

Een 24-jarige vrouw uit Wevelgem riskeert in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 37 maanden voor deelname aan de activiteiten van terreurgroepering IS. Op 29 december 2016 stelde het federaal parket een onderzoek in naar een Facebookprofiel waarop foto's verschenen waren van een bommengordel en het politiecommissariaat in Wevelgem. Het profiel bleek toe te behoren aan Molly B., een Wevelgemse die enkele jaren voordien verhuisde vanuit Bergen.

Uit het onderzoek bleek dat de jonge vrouw zich op sociale media profileerde als een zeer fervente aanhangster van IS. Ze verheerlijkte de activiteiten van de terreurgroep en stond ook in contact met terreurverdachten. Zo had B. eind 2016 contact met één van de moslima's die samen met twee andere vrouwen de Notre Dame in Parijs in brand wilde steken met gasflessen.

Een 18-jarige student uit Rijsel maakte ze dan weer wijs dat haar echtgenoot gestorven was als strijder. Ze vroeg hem zijn dood te wreken door een aanslag te plegen en beloofde hem daarvoor 500 euro. De student werd in februari dit jaar opgepakt in Frankrijk omdat hij een aanslag zou beraamd hebben in Rijsel.

Molly B. zit sinds 9 maart vorig jaar in voorhechtenis en vraagt een straf met uitstel. Naar eigen zeggen chatte ze uit eenzaamheid en wist ze niet met wie ze te doen had. "Intussen heb ik door dat het om personen ging die onmenselijke dingen deden of wilden doen”, nam B. op het einde van de zitting zelf het woord. Op 19 februari kent de vrouw haar straf.