Wetteren herdenkt treinramp van 2013 jv

05 mei 2018

12u18

Bron: belga 0 In Wetteren herdenken inwoners de treinramp die in 2013 duizenden omwonenden heeft getroffen. Gouverneur Jan Briers van Oost-Vlaanderen en burgemeester Alain Pardaen van Wetteren legden bloemen neer aan de spoorwegberm.

"Ik wil dit moment aangrijpen om erkenning te geven aan de hulpdiensten", zegt gouverneur Briers. "Maar ook de burgemeesters van Wetteren en Wichelen, hun colleges en ambtenaren. Zelfs collega's van andere gemeenten zijn komen helpen. Iedereen gaf het beste van zichzelf."

Ook burgemeester Pardaen nam het woord op de kleine herdenkingsplechtigheid. "Zaterdagochtend was er plots een hevige klap, een seconde lang stond de tijd even stil", zegt hij. "Exact vijf jaar geleden ontspoorden een paar treinwagons en werd Wetteren letterlijk en figuurlijk in twee gescheurd."

Op 4 mei 2013 ontspoorden in Wetteren om 01.58 uur zeven wagons van een konvooi met 18 wagons. Drie wagons raakten doorboord en de giftige stof acrylnitril kwam vrij. Eén buurtbewoner, de 64-jarige Willy Van Poucke, overleed 's namiddags nadat hij giftige dampen uit de riolering zou hebben ingeademd. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden er duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.