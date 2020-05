Wettelijk kader nodig: “Arts die gegevens patiënt deelt mogelijk strafbaar” IB

13 mei 2020

05u52

Bron: Belga 0 Artsen die nu gegevens delen van hun patiënten met corona, zodat contacttracers hun werk kunnen doen, zijn mogelijk strafbaar. Er is dringend nood aan een juridisch kader. Anders schenden artsen hun beroepsgeheim. Dat zegt gezondheidsjurist Tom Goffin (UGent) en meldt De Morgen vandaag.

Sinds deze week zijn meer dan 700 contacttracers aan de slag gegaan. De taak van de coronaspeurders begint al wanneer een huisarts een ticketje aanmaakt voor een persoon met coronasymptomen. Als die positief test, beginnen de contacttracers iedereen op te bellen met wie die persoon de voorbije dagen contact heeft gehad. Maar in dat proces zit juridisch een serieuze adder onder het gras, zo stipt Tom Goffin aan in de Juristenkrant.

"Enkel onder bepaalde voorwaarden mogen artsen afwijken van hun beroepsgeheim en gegevens delen van hun patiënten", zegt Goffin. "Het Vlaams Parlement moet dringend werk maken van een meldplicht of een wettelijke toelating om ervoor te zorgen dat artsen of laboranten de gegevens van een coronapatiënt mogen doorgeven aan Sciensano. Als een coronapatiënt het er niet mee eens is dat zijn gegevens gedeeld worden, kan hij nu in theorie klacht indienen, omdat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden.”