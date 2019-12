Wetsvoorstel wil automatische toekenning van tegemoetkoming voor mensen met handicap kv

03 december 2019

18u20

Bron: Belga 0 Vanaf 1 januari 2021 moeten personen met een handicap de tegemoetkomingen waarop ze recht hebben, automatisch toegekend krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). Twaalf jaar geleden al stemde het parlement in met een automatische toekenning, maar intussen is het nog steeds wachten op het uitvoeringsbesluit. Met haar wetsvoorstel wil Lanjri dat recht nu effectief uitvoeren.

"Al twaalf jaar wachten personen met een handicap op de hen beloofde automatische toekenning van tegemoetkomingen waarop ze recht hebben", zegt het christendemocratische Kamerlid. "Een uitvoeringsbesluit liet al die tijd op zich wachten. Ondanks herhaaldelijk aandringen bleef het KB dode letter."

Het is volgens Lanjri meer dan duidelijk dat de huidige manier van werken veel te complex is voor heel wat personen met een handicap. Ze voert onderzoek aan waaruit zou blijken dat bijna 40 procent van de uitkeringsgerechtigden niet zelfstandig zijn dagelijkse administratie en geldzaken kan beheren. "Veertig procent van de uitkeringsgerechtigden weet niet hoe ze moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarom moet het automatisch gebeuren vanuit de overheid.”



Omdat haar geduld op is, dient ze nu een wetsvoorstel in om die rechten wél automatisch toe te kennen, zonder uitstel. "Bij voorkeur komt er nog een koninklijk besluit om alles tot in de puntjes te regelen, maar zelfs zonder KB zal de administratie zich moeten organiseren om de uitkeringen automatisch toe te kennen tegen uiterlijk 1 januari 2021", legt Lanjri uit. "Het lijkt me een kleine stap vooruit in een land waar 30,5 procent van de personen met een handicap met een inkomen onder de armoededrempel leeft.”