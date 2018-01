Wetsvoorstel voor betere screening van havenarbeiders ADN

21 januari 2018

16u58

Federaal parlementslid Daphné Dumery (N-VA) heeft een wetsvoorstel voor een strengere selectie van havenarbeiders. Ze bevestigt daarmee het nieuws uit De Zondag. Bij de Antwerpse werkgeverskoepel Cepa is men niet tegen, al heeft men bedenkingen over de haalbaarheid. Bij vakbond ACV is men minder tevreden met het voorstel.

Volgens Dumery zijn havens interessante toegangspoorten voor criminele organisaties om onder meer drugs, wapens of vluchtelingen binnen te smokkelen. Ze verwacht dan ook discrete en integere medewerkers in de havens, maar de screening nu - met een attest van goed zedelijk gedrag - volstaat volgens haar niet. "Dit attest vermeldt niet of de betrokkene een gerechtelijk dossier of antecedenten heeft", zegt Dumery. Ze pleit daarom voor een moraliteitsonderzoek.

Paul Valkeniers, afgevaardigd bestuurder van Cepa, de koepel van werkgevers die Antwerpse havenarbeiders tewerkstelt, is een screening niet ongenegen. "We hebben altijd gezegd voorstander te zijn van een permanente screening voor wie in havengebied werkt - zoals in luchthavens het geval is - maar dan voor iedereen. Er zijn ook heel wat bedienden, mensen die op de terminals werken, douane, transporteurs, enzovoort."

Valkeniers vraagt zich wel af of zo'n screening gemakkelijk haalbaar is. Bij vakbond ACV denkt men alvast van niet en ziet men het voorstel vooral als een manier om in de aandacht te komen en om havenarbeid "opnieuw" in een slecht daglicht te plaatsen. "Dit is ook niet haalbaar. Je hebt 200.000 mensen in wisselende omstandigheden in havengebied, sommigen maar heel kort. Die kan je niet allemaal gaan screenen", zegt sectorverantwoordelijke Michel Claes.

In de Antwerpse haven wordt momenteel met meerdere partijen gewerkt aan een 'Stroomplan' om grote drugscriminaliteit aan te pakken.