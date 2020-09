Wetsvoorstel versoepeling abortus terug naar Kamercommissie hoewel meerderheid voor is TT

16 september 2020

18u48

Bron: Belga 2 Het wetsvoorstel dat de regels voor abortus wil versoepelen zal teruggestuurd worden naar de Kamercommissie Justitie. Dat heeft MR-fractieleider in de Kamer Benoît Piedboeuf gezegd op LN24. Een meerderheid in de Kamer staat achter het voorstel, maar CD&V maakt van de zaak een regeringskwestie. In de gesprekken die zeven partijen voeren om een nieuwe regering te vormen, is afgesproken dat er in het parlement naar een compromis wordt gezocht. Volgens N-VA wordt CD&V niettemin “simpelweg buitenspel gezet”.

Het bewuste voorstel breidt de termijn voor abortus uit van 12 tot 18 weken en brengt de bedenktermijn terug tot twee dagen. Abortus zou ook volledig uit de strafwet verdwijnen. Liberalen, socialisten, groenen, PVDA en DéFI steunen het voorstel, CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen.

Net voor de eindstemming op 15 juli vroegen de tegenstanders een derde advies aan de Raad van State. Wanneer dat er is, kan de Kamer over het voorstel stemmen. Maar de zeven partijen die nu onderhandelen (PS, sp.a, Open Vld, MR, Ecolo, Groen en CD&V) zouden dus afgesproken hebben dat de tekst terug naar de commissie Justitie wordt gestuurd.



"Het dossier was klaar om te stemmen. Het is een positieve stap om te zeggen dat we de zaak gaan herbespreken en rekening gaan houden met de opmerkingen van elke kant. Het is redelijk om op deze manier om te gaan met een dossier dat in die mate de gemeenschappen verdeelt", zegt Piedboeuf aan Belga.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zei na zijn aanstelling als preformateur al dat er was afgesproken om over de kwestie een compromis te zoeken in het parlement. Er zou sprake zijn van een evaluatie van de huidige wetgeving.

N-VA reageert verbaasd op de uitlatingen van Piedboeuf. “De stemming wordt even uitgesteld, maar meer bereiken ze niet. Ik zou niet weten waarom de initiatiefnemers nu wel een degelijk debat zouden willen voeren”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel. “Ik hoor niets meer van een wetenschappelijk onderzoek, iets dat we allebei al vanaf het begin van de discussie vragen trouwens. En van een consensus is al helemaal geen sprake meer. CD&V wordt, als we Piedboeuf moeten geloven, dus simpelweg buitenspel gezet.”