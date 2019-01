Wetsvoorstel: retroactief sociaal gas- en stroomtarief voor personen met handicap kv

Bron: Belga 0 Personen met een handicap hebben sinds 2017 recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Maar ze moeten soms maanden of zelfs jaren wachten voor ze dat sociaal tarief daadwerkelijk toegekend krijgen. In de Kamer steunen de Zweedse partijen (N-VA, Open Vld, MR en CD&V) nu een wetsvoorstel dat het sociaal tarief voor de betrokken mensen retroactief toepast.

Het sociaal tarief wordt nu pas toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen. "Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit per jaar is dat al gauw 280 euro en meer per jaar", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.

Het wetsvoorstel moet het tarief nu retroactief toekennen. "Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand al vanaf januari 2018 een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober 2018 dat die persoon ook recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toegekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. De uitkering als persoon met een handicap wordt immers ook al retroactief toegekend".

Het probleem werd al langer aangekaart door de federale ombudsman.