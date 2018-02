Wetsvoorstel om wonen in centrum aantrekkelijker te maken: elke wijk zijn eigen belasting Redactie

03 februari 2018

05u17 0 Minder belastingen betalen in de ene wijk dan je stadsgenoten in een andere? Het kan binnenkort, als je stadsbestuur dat nodig vindt. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt. "Op die manier willen we wonen in stads-of dorpskernen aantrekkelijker maken", zegt initiatiefnemer Rik Daems (Open Vld).

Daems heeft, samen met collega-parlementsleden Jos Lantmeeters (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) een voorstel van decreet ingediend, dat steden en gemeenten de kans geeft om dat tarief te laten variëren van wijk tot wijk en dus bijvoorbeeld een lager tarief te vragen in een verloederd stadsdeel met veel leegstand.

"Op die manier willen we wonen in de stads- of dorpskernen aantrekkelijker maken", aldus Daems. "De gemeentelijke opcentiemen in een bepaalde wijk volledig schrappen - dat zal ook mogelijk zijn - kan per jaar al gauw tussen de 500 en 1.000 euro schelen."

En voor wie al begint te vrezen: bepaalde wijken viseren om daar de belastingen wat extra te verhogen kan niet, volgens het decreet. De ambitie is om de maatregel te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2019.