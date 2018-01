Wetsvoorstel N-VA: "Laat koppels trouwen waar hun hart ligt" Voor Open Vld en CD&V is voorstel "zeker bespreekbaar" Redactie

22 januari 2018

Je moet kunnen trouwen in je geboortedorp, ook als je er niet meer woont. Daar heeft N-VA-parlementslid Goedele Uyttersprot een wetsvoorstel over ingediend. "Zeker bespreekbaar", zeggen Open Vld en CD&V.

Trouwen voor de wet kan nu enkel in het dorp of de stad waar je gedomicilieerd bent. "Maar mensen hebben lang niet meer altijd een band met de plek waar ze wonen. Vaak trouwen ze liever op de plaats waar ze opgroeiden", zegt Uyttersprot. "Ik vind dat koppels moeten kunnen trouwen waar hun hart of hun roots liggen." Daartoe heeft ze een tijdje geleden een wetsvoorstel ingediend, maar de bespreking in de commissie Justitie laat op zich wachten.

"Het is inderdaad een vraag die vaak voorkomt", vindt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld). "We moeten opletten dat dit voorstel de controle op schijnhuwelijken niet bemoeilijkt, maar als dat niet het geval is, kunnen wij het zeker steunen." Ook voor CD&V-parlementslid Raf Terwingen is het bespreekbaar.

In afwachting van de nieuwe wet wringen sommigen zich in bochten om nu al te trouwen in een andere gemeente. Zo ook Andra Schollaert (28) en Ward Van Duppen (30): zij wonen al enkele jaren in Vilvoorde, maar gaven enkele maanden geleden hun jawoord op het gemeentehuis van Haaltert, het geboortedorp van de bruid. Al moest die daarvoor vlak voor haar huwelijk wél terug bij haar ouders gaan wonen.