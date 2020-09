Exclusief voor abonnees

Wetstraatkenners over de politieke chaos: “Dit wordt grootste stembusafstraffing ooit”

Fien Tondeleir

22 september 2020

06u51

74

Een “klucht”. Een “schaamteloos schouwspel”. De crisis in de Wetstraat - de hoeveelste eigenlijk al? - laat zich omschrijven in toneelstukken. “Dit is commedia dell’arte in de kleinste theaterzaal. Er kijken nog een aantal politiek journalisten, maar al de rest loopt achteloos voorbij.” Na 485 dagen is het op, bij iedereen. Wetstraatkenners Marc Fauconnier en Jan Callebaut laten hun licht schijnen: “Het besef groeit dat dit de grootste stembusafstraffing aller tijden wordt. Die angst lijkt me de enige reden waarom de gesprekken nog worden voortgezet”.