Wetstraatkenners over de politieke chaos: “Dit wordt grootste stembusafstraffing ooit”

Fien Tondeleir

22 september 2020

06u51

74

Een “klucht”. Een “schaamteloos schouwspel”. De crisis in de Wetstraat - de hoeveelste eigenlijk al? - laat zich omschrijven in toneelstukken. Na 485 dagen is het op, bij iedereen. Wetstraatkenners Marc Fauconnier en Jan Callebaut laten hun licht schijnen: “De grote winnaar is de antipolitiek.”