Wetenschappers willen Belgisch onderzoek naar risico's nauw contact tussen mens en dier

24 augustus 2020

12u22

Bron: Belga 0 In een open brief vraagt een groep wetenschappers aan de overheid om dringend onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico's van nauw contact tussen dieren en mensen in België en Vlaanderen, waaronder virusoverdracht. De groep bestaat uit (dieren)artsen, organisaties en onderzoekers verbonden aan Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

"Het coronavirus heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat de manier waarop we omgaan met dieren gevaarlijk is voor onze gezondheid. De situatie in China lijkt veraf, maar het virus had eigenlijk evengoed in België kunnen uitbreken. Want ook hier staan de mensen vaak in nauw contact met dieren: in de veeteelt, met huisdieren en zelfs met wilde dieren", klinkt het.

Door ons versnipperd landschap en onze intensieve veehouderij is België, en vooral Vlaanderen, volgens de ondertekenaars een risicogebied. "Hoe meer dieren op een kluitje en hoe meer contact met de mens, hoe groter de kans dat een virus overgaat van mens op dier. Wereldwijd zijn er weinig gebieden waar zoveel vee zo'n kleine oppervlakte beslaat als in Vlaanderen.”



Het Instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO) heeft eerder al een verkennend onderzoek uitgevoerd, maar volgens de ondertekenaars blijkt dat er specifiek voor de Vlaamse context nog te weinig gegevens beschikbaar zijn om de risico's voldoende te kunnen inschatten. De coalitie tussen onderzoekers van Vlaamse universiteiten, artsen en middenveldorganisaties roept daarom op om een onderzoek hoog op de agenda te plaatsen. Zo vragen ze onder meer de circulatie van pathogenen (virussen, bacteriën, parasieten) bij mens en dier in kaart te brengen en te onderzoeken hoe we die circulatie zo snel mogelijk kunnen opsporen, genetisch identificeren en controleren.

