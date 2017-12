Wetenschappers vragen in open brief verbod op killerrobots kv

Bron: Belga 0 Reuters In 2013 riep de Britse 'Campaign to Stop Killer Robots' ook al op tot een verbod op killerrobots. Dit was hun mascotte. Aan de vooravond van een parlementaire hoorzitting roepen 88 Belgische wetenschappers de Belgische regering op een nationaal verbod in te stellen op killerrobots. De wetenschappers in robotica en artificiële intelligentie (AI) vragen in een open brief dat België zich aansluit bij de internationale beweging die deze wapensystemen wil verbieden.

Vandaag houdt de Kamer een hoorzitting over killerrobots naar aanleiding van een resolutie die oproept tot een verbod op deze volledig autonome wapens. Killerrobots kunnen doelen selecteren en aanvallen "zonder betekenisvolle menselijke controle", zo wordt in een mededeling over de open brief uitgelegd.

De 88 wetenschappers zeggen dat de ontwikkeling van dergelijke wapensystemen een ernstige bedreiging vormt voor het internationaal recht en de mensenrechten. Killerrobots kunnen volgens hen ook de drempel om oorlog te voeren verlagen, terwijl een gewapend conflict op een grotere schaal dan ooit tevoren zou kunnen plaatsvinden.

De wetenschappers waarschuwen voor een wapenwedloop en escalatie van conflicten. Killerrobots roepen voorts vragen op met betrekking tot wie er verantwoordelijk is als er iets misgaat.

De oproep van de Belgische wetenschappers volgt op vergelijkbare initiatieven in Canada en Australië. In juli 2015 riepen luidens de mededeling al meer dan 3.000 wetenschappers op tot een verbod op volledig autonome wapens, terwijl in augustus dit jaar 116 CEO's van robotica en AI-bedrijven, onder wie Elon Musk (SpaceX, Tesla, PayPal, ...) zich uitspraken tegen killerrobots.