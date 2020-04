Exclusief voor abonnees

Wetenschappers leggen uit wat we al zeker weten over het coronavirus, en wat we totaal niet weten

Lieve Van Bastelaere

22 april 2020

15u55

4

Dat Covid-19 een virus is waartegen niemand antistoffen had, staat vast. Maar wat weten we op dit moment nog zeker? En wat weten we totaal niet? Kan je besmet raken als iemand in je buurt ademt? Of via een deurklink? Waarom worden sommige mensen ernstig ziek? Zal dit coronavirus ooit uitgeroeid worden? Experten leggen uit.