Wetenschappers en politici roepen op om info over coronavirus in 'open data' te zetten

24 maart 2020

21u03

Bron: Belga 11 Wetenschappers en de partij Ecolo hebben de federale overheid opgeroepen om de gegevens over de evolutie van Covid-19 in België in open data ter beschikking te stellen.

"De wetenschappelijke wereld heeft momenteel geen toegang tot de ruwe gegevens over Covid-19. Dat is een groot probleem dat tot vertraging kan leiden bij het vinden van een oplossing voor deze epidemie. De data moeten dringend openbaar gemaakt worden, zoals Italië en Frankrijk dat reeds deden", argumenteerde epidemioloog Marius Gilbert (ULB) op Twitter.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verwees de vraag door naar het openbaar instituut Sciensano, dat geen reactie gaf. Elke dag geeft Sciensano wel een update via een persconferentie, data over het verloop van de ziekte en het aantal besmettingen komen later enkel via een pdf-bestand.

Noodzakelijke bronnen

Viroloog en interfederaal woordvoerder voor de pandemie, Emmanuel André, heeft zijn steun uitgesproken voor het verzoek. "Als wetenschapper ondersteun ik volmondig deze vraag om de competentiepool die de epidemiologische gegevens analyseren, te vergroten. Universiteiten en private partners moeten over de noodzakelijke bronnen beschikken", zei hij op Twitter.

Ook de Franstalige groenen van Ecolo sloten zich bij de oproep aan. "Om de pandemie te bestrijden, zijn duidelijke en transparante diagnoses nodig waarvoor toegang tot de gegevens nodig zijn, in het belang van iedereen", benadrukte kamerlid Zakia Khattabi. "De groenen vragen minister De Block om alle ingezamelde gegevens over de pandemie onmiddellijk en systematisch ter beschikking te stellen aan de wetenschappelijke wereld opdat die beter antwoorden kan leveren.”