Wetenschappers debatteren tijdens conferentie over Covid-19: “We misten al lang een diepgaand debat”

09 september 2020

21u41

Bron: Belga 0 Voor de eerste keer hebben zeventig wetenschappers vandaag in Brussel een conferentie gehouden over Covid-19. Erika Vlieghe, één van de initiatiefnemers legt na afloop de bedoeling uit: "Dit moet uitmonden in een wetenschappelijke vereniging die op gezette tijden bijeenkomt, al dan niet advies kan uitbrengen of elementen pro en contra kan schetsen met wetenschappelijke onderbouwing".

Het was in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel dat de wetenschappers een hele dag lang bijeenkwamen om naar elkaar te luisteren en van ideeën te wisselen. Viroloog Emmanuel André weet dat het virus geen zaak is van virologen alleen: "Vandaag weten we dat de crisis niet alleen een biomedische zaak is. Ze is veel complexer geworden. Om ze te tackelen hebben we ook psychologen, antroplogen, cartografen, economen, nodig en die kwamen hier samen." Het symposium was fysiek, niet online. Voor velen was het de eerste conferentie sinds februari-maart. Deelnemers droegen de hele dag hun mondmasker en hielden afstand.

De dag begon met een toespraak van Hans Kluge, directeur Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Biostatisticus Niel Hens schetste waar we nu wetenschappelijk staan en had het daarbij over het reproductiecijfer, mathematische projectiemodellen, en liet ook zijn licht schijnen op waar de onzekerheid zit. Het onderwerp van de lezing van econoom Mathias Dewatripont was de macro-economische consequentie van de crisis. Motivatiepsycholoog Maarten Van Steenkiste legde uit hoe je een bevolking meekrijgt. Dat medezeggenschap geven aan mensen heel belangrijk is, kwam sterk naar voor in zijn betoog. Viroloog Peter Piot, die zelf besmet geraakt was met het virus, gaf vanuit Londen een internationaal beeld. Statisticus Geert Molenbergs ten slotte gaf een overzicht van de coronamaatregelen en coronacijfers in verschillende Europese landen.

Debat

Na de middag dachten experten van verschillende disciplines in werkgroepen na over verschillende thema's: het dragen van mondmaskers, verplichten of vrij laten, contact tracing-testing-quarantaine, beleid rond scholen.

"We misten al lang een diepgaand debat", erkent Erika Vlieghe. "We hadden het allemaal heel druk met de eerste golf, dan met de exit, dan met de tweede golf. Maar omdat beleidsmakers ons nu vragen naar input over hoe we moeten leren leven met dat virus, moesten we nu deze conferentie gewoon doen. In de media wordt er vaak gefocust op één of twee onderwerpen, de discussie over de bubbel van vijf en de mondmaskers om ze niet te noemen, en hier was het debat veel rijker. Dat was fijn. Bedoeling van deze bijeenkomst is niet om punctuele beleidsvragen hier en nu op te lossen, maar wel een rijk debat te houden, waaruit je dan inspiratie kan halen om de bubbel van vijf bijvoorbeeld te hervormen."

Epidemioloog Pierre Van Damme zag ook de laatste weken dat dit initiatief noodzakelijk was: "Je voelt het polariseren, denk maar aan de open brieven (nvdr. Lieven Annemans, Geert Noels en Stijn Baert, e.a. schreven een open brief met felle kritiek op het Covid-19-beleid) en die discussies in de media waarbij de ene de ene dag zus zegt en de andere de andere dag zo. In plaats van het te laten escaleren in de pers, is het beter om de discussie hier te voeren, onder wetenschappers, tijdens een conferentie om tot een consensus te komen of, als we daar niet geraken, goed uitleggen waarom er geen eensgezindheid is. De bedoeling is alvast dat we onze consensusideeën aan het beleid kunnen aanbieden. Binnen de maand willen we een witboek klaar hebben.”

