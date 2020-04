Wetenschappers bundelen krachten rond mathematische voorspelmodellen van impact exitstrategieën NLA

25 april 2020

17u46

Bron: Belga 0 Verschillende wetenschappers die aan de hand van mathematische modellen voorspellingen kunnen doen over welke impact verschillende exitstrategieën kunnen hebben op onze maatschappij, bundelen hun krachten. Dat meldt Steven Abrams van UHasselt en UAntwerpen, die deel uitmaakt van het team van professor Niel Hens. Die laatste zit in het tienkoppige panel dat de overheid bijstaat bij het bepalen van de exitstrategie.

De Tijd schreef gisteren dat bio-ingenieurs, biostatistici en epidemiologen die ook beslagen zijn in data-analyse en modellering een coronaconsortium hebben opgericht. Het gaat onder meer om Ingmar Nopens en Jan Baetens (UGent), Steven Abrams (UAntwerpen en UHasselt) en Kurt Barbé (VUB), die extra ruggensteun geven aan het team van Niel Hens. Volgens De Tijd hebben ze een subsidieaanvraag van 300.000 euro ingediend bij het Vlaams Wetenschapsfonds.

Over de subsidie wordt pas eind mei een beslissing genomen. "Dat houdt ons echter niet tegen om nu al samen te werken met de hiervoor genoemde collega's maar ook breder over heel België", zegt Abrams.

Scenario-analyses op basis van exitstrategieën

Hens, Abrams en de andere leden van het team houden zich bezig met scenario-analyses op basis van verschillende exitstrategieën. Er bestaan verschillende modellen die dergelijke analyses kunnen genereren, en met de nieuwe samenwerking willen de wetenschappers hun inspanningen coördineren en er ook eenduidig over communiceren. "Momenteel gebruiken verschillende mensen mathematische modellen om voorspellingen te doen. We willen die verschillende manieren van werken stroomlijnen en op een efficiënte manier coördineren om klaar te zijn voor volgende coronagolven", aldus Abrams.

Met de verschillende modellen kunnen de wetenschappers voorspellen welke impact een bepaalde exitstrategie kan hebben op de bevolking, door bijvoorbeeld te bekijken op welke manier mensen contact hebben met elkaar en hoe het coronavirus zich zou kunnen verspreiden van zodra alle winkels weer opengaan. De parameters in de modellen worden gecontrasteerd met data, bijvoorbeeld van Sciensano, om te bekijken welk resultaat een bepaalde exitstrategie oplevert. "De modellen zijn uiteraard maar een klein aspect in het beslissingsproces, aangezien ook zaken als de economische impact in rekening worden gebracht", aldus Abrams.

Naast een efficiëntere aanpak op intern vlak willen de wetenschappers ook heel duidelijk aan de buitenwereld tonen wat de modellen kunnen, maar ook wat ze niet kunnen. "De modellen hangen af van hoe mensen zich gedragen, en dat is erg onvoorspelbaar. En het is net de manier waarop de mensen zich gedragen die uiteindelijk de cijfers bepaalt."

Het team van Niel Hens communiceert volgende week samen met enkele partners over de gebruikte modellen.