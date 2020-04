Wet tegen wraakporno goedgekeurd: geldboete en mogelijke celstraf kv

16 april 2020

20u05

Bron: Belga 0 De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van Vanessa Matz (cdH) goedgekeurd om wraakporno te bestrijden. Bij wraakporno worden seksueel expliciete beelden verspreid via sociale media zonder toestemming van de persoon die op de beelden te zien is en vaak met kwaadwillig opzet, bijvoorbeeld uit wraakgevoelens.

Het wetsvoorstel past het strafwetboek aan zodat voyeurisme dat als wraakporno kan worden gezien, strenger wordt bestraft. De voorziene boetes voor daders gaan van 200 tot 15.000 euro, naast een mogelijke celstraf. Het voorstel voorziet ook in een procedure om de beelden snel te laten verwijderen of op zijn minst ontoegankelijk te maken via de rechtbank of de procureur des Konings.