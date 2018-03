Wet op voyeurisme bewijst nut: meer dan 200 klachten in eerste jaar ep

12 maart 2018

17u41

Bron: Belga 0 In 2016, het jaar dat voyeurisme strafbaar werd, zijn 152 klachten ingediend bij de correctionele parketten en 55 bij de jeugdparketten. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter opvroeg bij Justitieminister Geens. Van Cauter was met haar fractieleider Patrick Dewael initiatiefnemer van het wetsvoorstel ter zake.

Het lijkt vanzelfsprekend dat het binnenkijken of filmen in kleed- en slaapkamers, het fotograferen onder rokken, het gluren door een sleutelgat van een toilet, niet door de beugel kan. "Maar tot 2016 was dit niet strafbaar. Met een wetsvoorstel hebben we die lacune in de wet gedicht", zegt Carina Van Cauter.

Wat is strafbaar?

Haar voorstel zorgde ervoor dat voyeurisme op zichzelf als een strafbaar feit werd gecatalogeerd. "Het is strafbaar een persoon te observeren of van hem of haar een beeld- of geluidsopname te maken, met of zonder hulpmiddelen, zonder de toestemming of medeweten van het slachtoffer dat ontbloot is of een seksuele daad stelt in een publieke of private omgeving. Ook het zonder toestemming of buiten het medeweten tonen of verspreiden van een beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, is sinds 2016 strafbaar. Ook als het slachtoffer initieel toestemming gaf om de beelden te maken", legt Van Cauter uit. Tot slot werd de kwalificatie van aanranding van eerbaarheid uitgebreid met dwang, verrassing of list, zodat ook het bespieden van iemand die bedwelmd of om medische redenen in slaap werd gebracht, strafbaar is.

Geseponeerd

Tijdens het eerste jaar van de wet werden 152 klachten wegens voyeurisme geregistreerd bij de parketten. Dat is anderhalf procent van alle klachten inzake seksueel misbruik in 2016. In 44 van de 152 gevallen kwam er een opsporingsonderzoek. 74 dossiers werden geseponeerd, meestal wegens gebrek aan bewijs. In 13 zaken werd er overgegaan tot vervolging. Bij de jeugdparketten kwamen 55 klachten binnen tegen minderjarige verdachten.

Dewael en Van Cauter concluderen dat hun nieuwe wet haar dienst bewijst. "Herinner u de basketcoach die in 2015 vrijuit ging na het filmen in de kleedkamers. Deze wet maakt dat onmogelijk. Het is te hopen dat ook de dader van het voyeurisme in de Gentse kleedkamer spoedig kan worden gevat en vervolgd op basis van de voyeurisme-wet", stellen ze.