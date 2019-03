Westhoek is klaar voor wielerfeest van het jaar: “We verwachten een recordaantal wielertoeristen en hadden ook nooit eerder zoveel vips” Redactie

29 maart 2019

19u30 0 De Westhoek is klaar voor een heus wielerfeest dit weekend. Zaterdag rijden de wielertoeristen hun Gent-Wevelgem – In Flanders Fields, terwijl zondag de profs hun beste beentje voorzetten. In Ieper worden bovendien een heel aantal nevenwedstrijden gereden. “We verwachten een topeditie.”

“Voor zaterdag verwachten we een recordaantal wielertoeristen. Dat zien we nu al aan het aantal voorinschrijvingen”, zegt Griet Langedock van de organisatie. “De weersvoorspellingen geven voor zaterdag goed weer, dus verwachten we dat nogal wat fietsers pas op het laatste moment zullen beslissen om mee te rijden. Voor zondag wordt dan een wind van vier beaufort voorspeld, echt Gent-Wevelgem-weer voor de prof dus. Op de Grote Markt in Ieper zal het alvast gezellig zijn, want we verwachten zevenhonderd gasten in de vip-tent, wat ook een record is. We kijken dus uit naar een topeditie.”

Publieksdorp

In de Kattenstad wordt veel volk verwacht voor de koershoogmis op zondag. In de voormiddag staan in Ieper al enkele wedstrijden op de agenda. Om 8.40 uur rijden de junioren de Grote Prijs André Noyelle en rond 11 uur schieten de beloften uit de startblokken voor de Kattekoers. Tussendoor gaan ook de elitedDames van start. Om 16.30 uur passeren de elite mannen. “Wie op zoek is naar die unieke koersambiance langs het parcours, maar geen zin heeft om er speciaal ergens zijn tent voor op te slaan, kan opnieuw in het publieksdorp van Gent-Wevelgem en de Kattekoers terecht. De Grote Markt van Ieper, als poort naar de finale, is het decor voor een vrij publieksdorp met groot scherm en foodtruck in de schaduw van het Belfort, terwijl de West Corner Brass Band voor de ochtendanimatie zorg”, laat het het stadsbestuur weten. “In de publiekszone met groot scherm kun je zonnepanelen ter waarde van vierduizend euro winnen, want Eco Solar geeft een installatie zonnepanelen weg. Daarnaast krijgt elke deelnemer aan de wedstrijd zowel een goodiebag als een voucher van twintig euro om jetons te gebruiken op de Grote Markt tijdens Gent-Wevelgem en de Kattekoers.”

“Vorig jaar pasten we onze formule op de Grote Markt aan en al meteen bleek het een groot succes. Alles is van dichtbij te volgen. Het koerscafe is vanaf 13 uur toegankelijk en er is doorlopend een open bar met verzorgde catering. In de vip-zone heb je mooi zicht op de koers”, verzekert ook Griet Langedock.

Kampeerders

Niet alleen in Ieper vindt de koersliefhebber zijn gading, ook op de Kemmelberg bijvoorbeeld zal er heel wat animo zijn. De eerste koersliefhebbers hebben op de flanken van de heuvel al een stekje gevonden. François Machilsen en zijn vrouw Rita Cremers en broer Gerrit Machilsen en zijn partner Annita Winters uit Lommel parkeerden hun camper aan de druivenvelden van wijngoed de Monteberg. “We doen dat al enkele jaren. We komen nu van de E3-prijs en rijden na Gent-Wevelgem verder naar de kust voor de volgende koers en daarop naar de Kwaremont”, legt François uit. “Dit is een ideaal plekje, hier kunnen we veel renners zien. Er zijn zondag namelijk zeven wedstrijden. Maar we gaan niet alleen naar de renners kijken, hoor. Ook een pintje drinken, hoort erbij", knipogen de Limburgers.

Frankrijk

Tot slot is ook Frankrijk op de kar van Gent-Wevelgem gesprongen. “De koers doorkruist meerdere Franse steden”, weet Ghislain Carre van het gemeentebestuur van Belle. “Bij ons passeren ze twee keer door het centrum, zaterdag doen de wielertoeristen dat en zondag de profs.” Zondag wordt de koers in Belle op groot scherm vertoond en zijn er allerlei randactiviteiten, onder andere een optreden van ‘Les Chasse Patates’.